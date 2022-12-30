У руководства «Сантоса» есть разногласия по вопросу изъятия 10-го номера в честь Пеле

Президент «Сантоса» Андрес Руэда направит в совещательный совет клуба предложение о снятии с производства футболки с номером 10, под которым выступал легендарный Пеле, сообщает BandNews FM.
По информации источника, сам Руэда хочет изъять из обращения 10-й номер в дань уважения легендарному бразильцу, который скончался вчера, 29 декабря, однако не может принять этого решения в одиночку.
Президент «Сантоса» заявил, что между партнёрами существуют некоторые разногласия по этому вопросу, однако просьба семьи Пеле об изъятии номера может повлиять на итоговое решение.
10-й номер не будет использоваться до тех пор, пока не будет принято официального решения.
Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории:
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