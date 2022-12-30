Орштейн: «Арсенал» продлил контракт с Салиба до 2024 года
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Защитник «Арсенала» Вильям Салиба продлил контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Дэвид Орштейн в своей социальной сети.
По информации источника, «пушкари» активировали опцию пролонгирования соглашения с французом до июня 2024 года. Действующий договор игрока истекал в июне 2023 года, а крайний срок для продления сотрудничества ещё на 12 месяцев заканчивался 31 декабря. Боссы английского клуба активировали опцию в последние дни. Переговоры о следующем контракте уже инициированы.
В прошлом сезоне Вильям Салиба провёл за «Марсель» 52 матча во всех турнирах. Он помог французскому клубу провести 20 матчей «на ноль», доказав, что он сильный защитник с большим потенциалом для дальнейшего роста.
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