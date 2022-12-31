«Ливерпуль» повторил антирекорд «Блэкберна» и «Сандерленда» в АПЛ
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«Ливерпуль», который пропустил гол на четвёртой минуте матча 18-го тура АПЛ с «Лестером», повторил антирекорд турнира по мячам, пропущенным в первые пять минут матчей, за календарный год. Для подопечных Юргена Клоппа это седьмой подобный гол в 2022 году, сообщает портал Opta.
Ранее семь голов за год в первые пять минут игры АПЛ пропускали «Блэкберн» в 2009-м и «Сандерленд» в 2000 году.
Матч между «Ливерпулем» и «Лестер Сити» проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра Крэйга Поусона прозвучал в 23:00 мск. К перерыву красные сумели отыграться и выйти вперёд – 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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