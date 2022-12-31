«Аль-Насср» выступил с заявлением после перехода Роналду

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Насср», игроком которого сегодня стал португалец Криштиану Роналду, выступил с заявлением.

«История в действии. Это подписание не только вдохновит наш клуб на достижение ещё больших успехов, но и вдохновит нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек стать лучшей версией себя», — гласит заявление пресс-службы клуба.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре Роналду в составе сборной Португалии забил один гол. Его команда дошла до четвертьфинала турнира, в котором уступила команде Марокко. При этом Криштиану стал единственным игроком, который забивал на пяти чемпионатах мира.



Ранее португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».



Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.

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