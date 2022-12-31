«Брентфорд» на выезде уверенно обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Брентфорд». Команды встречались на Олимпийском стадионе в Лондоне. Финальный свисток главного арбитра Даррена Ингланда зафиксировал победу гостей со счётом 2:0.



На 18-й минуте команда Томаса Франка вышла вперёд благодаря голу форварда Айвана Тони. В концовке первой половины игры Джош да Силва удвоил преимущество «Брентфорда», а Тони к голу добавил результативную передачу. На 49-й минуте встречи «Вест Хэм» получил право на пенальти, однако после обращения к видеоповтору арбитр поменял решение. До конца встречи счёт не изменился.



Этот результат позволил «Брентфорду» подняться на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в активе команды 23 балла. «Молотобойцы» (14) – на 17-й позиции.