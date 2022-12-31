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Стало известно, под каким номером будет выступать Роналду в «Аль-Нассре»

Стало известно, под каким номером будет выступать Роналду в «Аль-Нассре»
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Нападающий Криштиану Роналду, который недавно стал игроком саудовского клуба «Аль-Насср», взял себе в новой команде седьмой номер. Об этом он сообщил в своей социальной сети.

Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре Роналду в составе сборной Португалии забил один гол. Его команда дошла до четвертьфинала турнира, в котором уступила команде Марокко. При этом Криштиану стал единственным игроком, который забивал на пяти чемпионатах мира.

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