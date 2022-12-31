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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером» благодаря двум автоголам защитника «лис»

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером» благодаря двум автоголам защитника «лис»
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Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Лестер». Команды играли на стадионе «Энфилд». Финальный свисток главного арбитра Крэйга Поусона зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

Хозяева неудачно начали матч: уже на четвёртой минуте Дьюсбери-Холл поразил ворота Алисона Бекера после передачи Патсона Даки. Переломить ход встречи красным удалось в концовке первого тайма – на 38-й минуте защитник «лис» Ваут Фас отправил мяч в собственные ворота, а на 45-й сделал это снова, забив два автогола за семь минут.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и поднялся на шестую позицию в таблице, сократив отставание от идущего пятым «Манчестер Юнайтед» до одного балла.

У команды Брендана Роджерса 17 очков и 13-я позиция.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
30 декабря 2022, пятница. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Дьюсбери-Холл – 4'   1:1 Фас – 38' (автогол)   2:1 Фас – 45' (автогол)
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