«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Лестером» благодаря двум автоголам защитника «лис»

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Лестер». Команды играли на стадионе «Энфилд». Финальный свисток главного арбитра Крэйга Поусона зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.



Хозяева неудачно начали матч: уже на четвёртой минуте Дьюсбери-Холл поразил ворота Алисона Бекера после передачи Патсона Даки. Переломить ход встречи красным удалось в концовке первого тайма – на 38-й минуте защитник «лис» Ваут Фас отправил мяч в собственные ворота, а на 45-й сделал это снова, забив два автогола за семь минут.



«Ливерпуль» набрал 28 очков и поднялся на шестую позицию в таблице, сократив отставание от идущего пятым «Манчестер Юнайтед» до одного балла.



У команды Брендана Роджерса 17 очков и 13-я позиция.