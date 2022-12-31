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Роналду — о переходе в «Аль-Насср»: видение клуба очень вдохновляет, жду выхода на поле

Роналду — о переходе в «Аль-Насср»: видение клуба очень вдохновляет, жду выхода на поле
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Португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о переходе в «Аль-Насср».

37-летний форвард сборной Португалии официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии.

«Жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране.

Видение «Аль-Нассра» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнёрам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов», – приводит слова Роналду Al Arabiya.

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – $ 75 млн в год, а $ 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который после скандального интервью игрока расторг с ним контракт во время чемпионата мира — 2022.

Джорджина удивила Роналду подарком на Рождество:

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