Роналду — о переходе в «Аль-Насср»: видение клуба очень вдохновляет, жду выхода на поле

Португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о переходе в «Аль-Насср».



37-летний форвард сборной Португалии официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии.



«Жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране.



Видение «Аль-Нассра» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнёрам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов», – приводит слова Роналду Al Arabiya.



Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – $ 75 млн в год, а $ 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.



Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который после скандального интервью игрока расторг с ним контракт во время чемпионата мира — 2022.

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