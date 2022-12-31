«Ювентус» хочет выручить за трансфер Маккенни как минимум € 40 млн

Активность «Ювентуса» на рынке зависит от будущего американского полузащитника команды Уэстона Маккенни.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Ювентус» подпишет новых игроков, только если Маккенни покинет клуб зимой.



«Ювентус» хочет за него как минимум € 40 млн. Интерес к американцу проявляет «Борнмут».



Маккенни выступает за «Ювентус» с 2020 года. Тогда «бьянконери» арендовали футболиста у «Шальке» за € 4,5 млн, а затем выкупили за € 20,5 млн. В нынешнем сезоне Уэстон в 22 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.



В турнирной таблице итальянской Серии А «Ювентус» занимает третью позицию, набрав 31 очко в 15 встречах. От возглавляющего таблицу «Наполи» туринский коллектив отстаёт на 10 баллов.

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