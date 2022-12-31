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Эрик тен Хаг: Пеле изменил игру

Эрик тен Хаг: Пеле изменил игру
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил соболезнования в связи со смертью легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Это действительно печальная новость. Один из величайших игроков, возможно, самый великий из когда-либо существовавших, скончался, и я выражаю свои соболезнования его семье и всему футбольному сообществу.

Мы потеряли выдающуюся личность, великого футболиста, обладателя трёх титулов чемпионатов мира, что является огромным достижением. Он забил более 1000 голов. Пеле был очень элегантен, и думаю, что он изменил игру. Он был джентльменом во всех отношениях», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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