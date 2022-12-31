«Арсенал» сделает новое предложение о трансфере Мудрика. «Шахтер» отказался от £ 45 млн

«Арсенал» сделает новое предложение о трансфере вингера Михаила Мудрика из «Шахтера».
Как сообщает The Times, после того, как «Шахтер» отказался продать 21-летнего вингера за £ 45 млн (около € 50 млн), лондонский клуб думает о том, чтобы направить улучшенное предложение по нему.
«Шахтер» готов продать Мудрика в январе, но только за ту цену, которую сочтет правильной. Его оценивают примерно в £ 80 млн (около € 90 млн). «Арсенал» хочет выиграть борьбу за игрока.
В четверг переговоры между «Арсеналом» и «Шахтером» продолжились. Лондонский клуб оптимистично оценивает ситуацию и считает, что сможет договориться с «Шахтером».
Мудрик хочет перейти в «Арсенал», но пока этому препятствует жесткая позиция «Шахтера» в переговорах. «Канониры» уверены, что согласование условий личного контракта не станет проблемой.
В текущем сезоне УПЛ 21-летний вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.
Фанаты набили татуировки с портретом Месси:
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