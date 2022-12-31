Хави: я доволен составом «Барселоны», мы будем бороться за трофеи
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Главный тренер «Барселоны» Хави доволен составом каталонской команды и нацелен на трофеи.
«Зимнее трансферное окно будет спокойным. Я доволен составом. Мы будем бороться с этим составом.
У нас хорошая команда, которая может побороться за все четыре турнира.
Предпочитаю, чтобы никто не уходил. Я доволен составом. Цель – завоевать трофеи», – приводит слова Хави Marca.
«Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата, имея в своем активе 37 баллов. «Реал» идет первым, набрав 38 очков. У каталонского клуба игра в запасе.
42-летний испанский специалист возглавил каталонский клуб осенью 2021 года. Ранее он занимал должность в «Аль-Садде».
Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины:
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