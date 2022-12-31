«Временами мы были очень плохи». Ван Дейк — о матче с «Лестером»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:1).
«Временами, думаю, мы были очень плохи, но в такие моменты хорошо забрать три очка. Возможно, это звучит банально, но очень важно побеждать в таких играх. Мы это сделали, так что в сегодняшнем матче есть позитив, и мы должны восстановиться, улучшиться и быть готовыми к «Брентфорду».
Мы пытались войти в игру, но сегодня это было недостаточно хорошо, и мы это знаем. Будем прибавлять, но выиграли, и это очень хорошо. Но есть много вещей, которые нам нужно улучшить.
Очевидно, мы неплохо подготовились, у нас была хорошая игра в Бирмингеме на днях, и мы старались продолжать в том же духе. Временами сегодня мы, возможно, были слишком быстры, а затем теряли мяч в сложных ситуациях и слишком раскрывались. У соперника есть много игроков, которые могут использовать свои сильные стороны, но мы взяли три очка, чтобы уверенно идти дальше», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».
Видео: Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
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