Гвардиола: Холанд может добиться еще большего как футболист

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об игре нападающего команды Эрлинга Холанда.
«Если он бьет рекорды, значит, забивает и помогает нам выигрывать. Команда получает от этого выгоду. С первого дня мы в восторге, и не только от его голов, но и от многих других вещей.
Надеюсь, Холанд продолжит совершенствоваться, потому что у меня есть ощущение, что он может добиться еще большего как футболист. Эрлинг все еще молод, и у него есть настрой сделать это», – заявил главный тренер «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Норвежский форвард оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1) и побил рекорд лиги, забив 20 голов за 14 игр.
Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном» в 18-м туре АПЛ.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира:
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