«Реал» готов заплатить € 100+ млн за трансфер Беллингема

«Реал» работает над трансфером полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».



Как сообщает ESPN, мадридский клуб готов предложить более € 100 млн за 19-летнего полузащитника. «Реал» уверен, что переговоры о переходе англичанина ускорятся в январе.



Беллингем – главная цель «Мадрида». «Реал» понимает, что будет бороться за игрока с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпулем».



«Мадрид» считает, что 100 млн евро – достаточная для закрытия сделки сумма. Клуб надеется, что хорошие отношения Флорентино Переса и Ханса-Йоахима Ватцке помогут осуществить трансфер.



Переговоры между руководством «Реала» и окружением игрока проходят хорошо. Клуб уверен, что долгосрочная работа по убеждению Беллингема и «Боруссии» дает плоды.



Прошлым летом «Реал» опередил «Ливерпуль» в борьбе за Орельена Тчуамени. «Мадрид» надеется, что сделает это и в случае с Беллингемом, которого считает идеальным дополнением в полузащиту, где уже играют Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде.



В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

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