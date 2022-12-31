Ван Дейк — о переходе Гакпо в «Ливерпуль»: мне не нужно было его убеждать

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал переход нидерландского нападающего Коди Гакпо в английский клуб.



«Что Гакпо привнесёт в «Ливерпуль»? Надеюсь, многое. Хороший игрок, хороший парень. Знаю, каково это прийти в январе, мы должны дать ему время, и я уверен, что болельщики «Ливерпуля» дадут ему это. Я уже говорил, что мы семья, и ребята всегда поддержат, несмотря ни на что. Он не должен опускать голову, что бы ни происходило, сражаться, наслаждаться моментом и быть важным для клуба «Ливерпуль».



Думаю, что моя роль преувеличена. Конечно, я говорил с ним, и могу сказать только хорошее, потому что я здесь. Я наслаждался своим временем, и мы добивались успехов, думаю, что тренер сказал это же. Это было лёгкое решение, и мне не нужно было его убеждать. Очевидно, что на какие-то вопросы, которые он задавал мне, я дал ему честные ответы. Я очень рад, что он здесь, и надеюсь, что он сможет начать как можно скорее», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

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