Ван Дейк — о переходе Гакпо в «Ливерпуль»: мне не нужно было его убеждать

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал переход нидерландского нападающего Коди Гакпо в английский клуб.
«Что Гакпо привнесёт в «Ливерпуль»? Надеюсь, многое. Хороший игрок, хороший парень. Знаю, каково это прийти в январе, мы должны дать ему время, и я уверен, что болельщики «Ливерпуля» дадут ему это. Я уже говорил, что мы семья, и ребята всегда поддержат, несмотря ни на что. Он не должен опускать голову, что бы ни происходило, сражаться, наслаждаться моментом и быть важным для клуба «Ливерпуль».
Думаю, что моя роль преувеличена. Конечно, я говорил с ним, и могу сказать только хорошее, потому что я здесь. Я наслаждался своим временем, и мы добивались успехов, думаю, что тренер сказал это же. Это было лёгкое решение, и мне не нужно было его убеждать. Очевидно, что на какие-то вопросы, которые он задавал мне, я дал ему честные ответы. Я очень рад, что он здесь, и надеюсь, что он сможет начать как можно скорее», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».
Видео: Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
- 31 декабря 2022
-
04:09
-
03:50
-
03:20
-
03:10
-
03:05
-
02:48
-
02:34
-
02:24
-
02:17
-
02:15
-
02:06
-
01:59
-
01:42
-
01:35
-
01:26
-
01:08
-
00:56
-
00:56
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:32
-
00:31
-
00:10
-
00:10
-
00:06
-
00:06
-
00:01
- 30 декабря 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:37
-
23:35
-
23:10
-
23:09
-
23:09