Владимир Кузьмичев: Изучить вопрос перехода в Азию – правильное решение РФС

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал решение исполкома РФС о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Для того, чтобы принять решение о переходе в Азию, нужно досконально все проработать. Такое промежуточное решение — правильное. Моя позиция такова — мало того, что мы хотим участвовать в международных матчах, надо, чтобы и нас хотели. Так будет, когда РФС станет сильной организацией, которую будет выгодно приглашать. Не нужна поспешность в этом вопросе. Надо его хорошо проработать и принять взвешенное решение», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».
На сегодняшнем заседании исполкома РФС было принято решение организовать рабочую группу для изучения вопроса перехода в Азию.
Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола.
- 31 декабря 2022
-
04:09
-
03:50
-
03:20
-
03:10
-
03:05
-
02:48
-
02:34
-
02:24
-
02:17
-
02:15
-
02:06
-
01:59
-
01:42
-
01:35
-
01:26
-
01:08
-
00:56
-
00:56
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:32
-
00:31
-
00:10
-
00:10
-
00:06
-
00:06
-
00:01
- 30 декабря 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:37
-
23:35
-
23:10
-
23:09
-
23:09