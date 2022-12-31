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Владимир Кузьмичев: Изучить вопрос перехода в Азию – правильное решение РФС

Владимир Кузьмичев: Изучить вопрос перехода в Азию – правильное решение РФС
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал решение исполкома РФС о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Для того, чтобы принять решение о переходе в Азию, нужно досконально все проработать. Такое промежуточное решение — правильное. Моя позиция такова — мало того, что мы хотим участвовать в международных матчах, надо, чтобы и нас хотели. Так будет, когда РФС станет сильной организацией, которую будет выгодно приглашать. Не нужна поспешность в этом вопросе. Надо его хорошо проработать и принять взвешенное решение», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

На сегодняшнем заседании исполкома РФС было принято решение организовать рабочую группу для изучения вопроса перехода в Азию.

Напомним, сборная России по футболу и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением европейской (УЕФА) и международной (ФИФА) федераций футбола.

Это тот момент, когда РФС заслуживает похвалы. И дело не только в выборе в пользу УЕФА Это тот момент, когда РФС заслуживает похвалы. И дело не только в выборе в пользу УЕФА
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