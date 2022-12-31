Мишин: Месси, Роналду, Левандовский, Месхи — гении, но Пеле был над ними
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Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на смерть трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Бывший бразильский футболист скончался 29 декабря на 83-м году жизни.
«Пеле мне запомнился, как и всему цивилизационному человечества — гений мяча. Месси, Роналду, Левандовский, которого я очень сильного уважаю, Михаил Месхи — гении. Но Пеле был гением над другими гениями», — приводит слова Мишина Metaratings.
3 января пройдут похороны Пеле на вертикальном кладбище в городе Сантос. Бразильца похоронят в некрополе «Экуменика», где покоятся его родственники и друзья.
За карьеру Пеле отметился 1281 голом в 1363 матчах и остаётся единственным игроком, который трижды побеждал на чемпионатах мира.
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