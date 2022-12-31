Дмитрий Кириченко: уонтракт с «Сочи» ещё не подписал, это будет после Нового года

Российский тренер Дмитрий Кириченко ответил на вопрос о том, войдёт ли он в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи».

«Давайте дождемся какой-то официальной информации. Я контракт ещё не подписал, поэтому мне нечего сказать. Это будет после Нового года? Видимо, да», — приводит слова Кириченко „РБ Спорт“.

Напомним, Кириченко работал ассистентом Бердыева с сезона-2015/16, когда они стали серебряными призёрами чемпионата России в составе «Ростова». Затем специалисты вместе работали в казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе».

Ранее было объявлено о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». Последние три года 70-летний специалист работал в Казахстане и Иране. На данный момент «Сочи» с 25 очками занимает девятое место в таблице РПЛ.