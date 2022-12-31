«Эти игроки будут вечными». Гвардиола прокомментировал смерть Пеле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал смерть Пеле.

«Это как хороший фильм, хорошая книга, которую мы всегда будем обсуждать, потому что она очень хорошая.



Если бы Пеле играл сейчас, он бы адаптировался под современный ритм и пространство. Он мог бы играть в любом поколении. Люди, которые его видели, говорят, что он самый лучший. В Аргентине говорят, что Ди Стефано, Марадона и Месси лучше. Это не значит, что кто-то из них лучше другого.



Пеле, Марадона, Круифф, Месси, Беккенбауэр, Роналду — эти игроки будут вечными», — приводит слова Гвардиолы Football Daily.

Напомним, трёхкратного чемпиона мира не стало 29 декабря, в возрасте 82 лет. Бразилец долгое время боролся с раком.

Хет-трик Пеле в ворота «Бенфики»