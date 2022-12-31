Кристоф Галтье: Верратти – один из лучших игроков в мире на своей позиции

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал продление контракта с хавбеком Марко Верратти.



«Рад новому контракту с Верратти. 10 лет мои команды играли против него, всегда было удовольствием наблюдать за его игрой, но трудно было пытаться остановить его. Очень рад, что он также демонстрирует свою приверженность этому клубу. Может быть, сейчас он больше парижанин, чем итальянец. Это очень хорошо для клуба.



Очень рад, что смогу работать с Марко в течение многих лет, потому что он один из лучших игроков в мире на его позиции», — приводит слова Кристофа Галтье официальный сайт клуба.

Напомним, Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За десять сезонов в Париже он принял участие в 398 матчах, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач. Предыдущее соглашение 30-летнего Марко Верратти с «ПСЖ» истекало в июне 2024 года. В 15 матчах чемпионата Франции команда набрала 41 очко и возглавляет турнирную таблицу.

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