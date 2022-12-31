Коноплянка рассказал подробности сорванного трансфера в «Ливерпуль»

Нападающий «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал, почему сорвался его переход в «Ливерпуль» несколько лет назад.
«Однажды меня по спинке кто-то бьёт и говорит: «Привет, я директор «Ливерпуля». Я такой: «Да нет!» Сначала начал смеяться, думал, что это какой-то розыгрыш. Потом он представил весь свой персонал и сказал: «Мы здесь с конкретной целью, можно прямо сегодня проходить МРТ, и, если со здоровьем всё в порядке, то завтра же вылетаем в «Ливерпуль».
Думаю: «Круто, значит, уже договорились с клубом, отлично». «Ливерпуль» был уверен, что «Днепр» не отклонит предложение в 25 млн фунтов. У меня оставалось полгода по контракту — ну, то есть лучше отдавать, почему нет? Я дал «Днепру» что мог и ещё и отблагодарил клуб за то, что меня воспитали — всем хорошо.
Помню, уже заканчивалось трансферное окно, но «Ливерпуль» как-то продлил его на час. Наверное, они подали какую-то заявку, чтобы это сделать. Я просил отпустить меня: «Пожалуйста, это моя мечта». Уговаривал как мог. Когда трансфер не состоялся, у представителей «Ливерпуля» был шок: «А как это? Сколько тогда нужно?»
Насколько я знаю, в «Днепре» хотели видеть всю сумму моментально, а «Ливерпулю» нужно было пару дней на оформление сделки», — сказал Коноплянка в эфире You-Tube канала «Влада Седан».
- 31 декабря 2022
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