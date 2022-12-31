Зинченко: первые месяцы в детской академии «Карпатии» я плакал в подушку

Полузащитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как делал свои первые шаги в футболе.



«Я из очень маленького города, где живёт около 12 000 человек. На Украине я играл в местной команде под названием «Карпатия». Мы тренировались там два раза в неделю, мне было шесть или семь лет, когда я начал заниматься в «Карпатии». В 11 лет я перешёл в другую академию — «Монолит-Ильичёвск», которая находилась на расстоянии 550 километров от моего дома.



Первые несколько месяцев я плакал в подушку. Сначала мне и моей семье было очень тяжело, но тренерский штаб очень помог. 550 километров — это очень далеко от дома, поэтому мне была нужна поддержка тренеров. Вот почему я говорю, что футбольная команда — это также твоя семья.



Как только я приехал в «Монолит», у меня было несколько пробных игр, и я хорошо справился. Я забил несколько голов и отдал много результативных передач. Одну игру я сыграл на позиции форварда, другую провёл левым вингером, и я играл хорошо. Поэтому меня хотели взять в команду, но я помню, что тогда я жил в гостиничном номере с двумя вратарями, они также были на просмотре. Очень хорошо помню тот день.



Один из вратарей разговаривал со своей мамой и плакал, говоря: «Мама, пожалуйста, забери меня домой». Догадайтесь, что я сделал после того, как увидел это? Я сделал то же самое, позвонил маме и сказал: «Извини, я не могу здесь оставаться!» Мама была очень добра, спрашивала, что случилось. Я вернулся домой на несколько дней, чтобы увидеться с мамой, но потом всё было в порядке. Она поговорила со мной, была рядом, помогла мне чувствовать себя лучше.



Я вернулся в клуб, всё было хорошо, тренеры присматривали за мной. Тот опыт сделал меня намного сильнее. Я сделал этот шаг, будучи маленьким мальчиком, поэтому я был намного сильнее ментально, чем я думал.



Поэтому, когда я переехал в Великобританию в 19 лет, мне было намного легче, потому что я уже делал подобное в возрасте 11 лет. К тому времени, когда я уже подписал контракт с «Манчестер Сити», я был достаточно взрослым. Я был готов к этому, даже в 19-летнем возрасте», — приводит слова Зинченко официальный сайт клуба.

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