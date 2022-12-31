Владимир Клементьев: Пеле делал на поле то, чего не делали другие

Бывший футболист «Зенита» Владимир Клементьев высказался о легендарном бразильском форварде Пеле.



«Я видел его по телевизору, когда был чемпионат мира в Мексике. У Бразилии была великая команда. Эдсон Арантис ду Насименто играл за неё.



Трёхкратный чемпион мира, единственный в истории — это раз. Забивал много — это два. Выделялся на поле. Делал то, что не делали другие. Поэтому он король. В тот период и правда был великий футболист. Как Месси сейчас. И Роналду чуть раньше. Какой-то особенный? В общем-то да. Мог решить исход встречи каким-то действием — ударом, дриблингом, пасом. Всё время удивлял. Такие игроки всегда ценятся.



Я тогда мальчишкой был. Что-то пытался подметить. Но, знаете, в 1970 году телевизоры были чёрно-белые. Сигнал из Мексики, сами понимаете, какой шёл. Надо было очень внимательно всматриваться в экран. И всё равно волшебство Пеле запомнилось», – приводит слова Клементьева «РБ Спорт».