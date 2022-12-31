Александр Точилин: cейчас я сотрудник «Сочи», по будущему пойму после Нового года

Тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, когда решится вопрос с его будущим.

«Я сейчас в отпуске. С руководителями буду встречаться после Нового года. Я уже не главный тренер? Если объявили Курбана Бекиевича, получается, да. Но на сегодняшний момент я являюсь сотрудником «Сочи» в статусе тренера. Какое будущее, пойму после Нового года», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Напомним, ранее было объявлено о назначении Курбана Бердыева новым главным тренером команды. При этом договор с Точилиным пока не расторгнут. Последние три года 70-летний специалист работал в Казахстане и Иране. На данный момент «Сочи» с 25 очками занимает девятое место в таблице РПЛ, отставая от лидера, «Зенита», на 17 очков.