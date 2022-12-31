Никита Баженов: Эдуард Сперцян заслужил переход в ПСВ

Менеджер московского «Спартака» по арендам Никита Баженов высказался о полузащитнике сборной Армении и «Краснодара» Эдуарде Сперцяне, который может перейти в ПСВ.



«Эдуард уже давно играет на высоком уровне — думаю, что он заслужил этот шанс. Будет интересно посмотреть на него в ПСВ. Сперцян — уже сейчас один из лидеров «Краснодара», он держит уровень. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Решать его будущее, думаю, будет владелец команды и сам игрок. Это очень интересный футболист. Уже пару сезонов он точно демонстрирует стабильную игру», – приводит слова Баженова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Сперцян провёл в Российской Премьер-Лиге 16 матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Также на его счету пять матчей и один гол в Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего Сперцяна в € 9 млн.