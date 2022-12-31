Роналду интересовалось несколько клубов МЛС. Предложения были сопоставимы с «Аль-Нассром»

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Нассра» Криштиану Роналду получал предложения от нескольких команд Высшей лиги футбола США (МЛС) до перехода в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист ESPN Тэйлор Твеллман в своём «твиттере».
По информации источника, несколько команд МЛС активно интересовались Роналду и его будущим, а одна из них, «Канзас Сити», даже вела переговоры с представителями португальского нападающего. Предложение американского клуба было сопоставимо с условиями, на которые Роналду согласился, перейдя в «Аль-Насср». Зарплата и доходы от рекламы, предложенные «Канзасом», были приблизительно равны контракту нападающего с новой командой.
Ранее стало известно, что Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» сроком на 2,5 года с зарплатой около € 500 млн за сезон. За саудовский клуб 37-летний футболист будет выступать под седьмым номером.
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