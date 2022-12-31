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Модрич: Пеле навсегда останется легендой

Модрич: Пеле навсегда останется легендой
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич отреагировал на уход из жизни легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Король. Один из величайших в истории. Ты навсегда останешься легендой. Покойся с миром, Пеле», — написал Модрич на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Пеле не стало 29 декабря в возрасте 82 лет. В последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира (1958, 1962, 1970) вместе с национальной командой Бразилии.

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