Клопп — о трансферах «Ливерпуля»: мы должны поднакопить немного денег
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможности новых приобретений мерсисайдцев.
«Мы должны поднакопить немного денег, а затем мы сможем их потратить. Так это работает», — приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее «Ливерпуль» объявил о переходе 23-летнего нидерландского нападающего Коди Гакпо, который ранее выступал за ПСВ. По слухам, команда Клоппа нацелена на приобретение игрока в центр поля.
«Ливерпуль» занимает шестую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ) текущего сезона, набрав 28 очков после 16 сыгранных матчей. От «Тоттенхэма», идущего в зоне Лиги чемпионов, мерсисайдцы отстают на два очка.
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