Ари: вся Бразилия плачет после смерти Пеле. Это легенда и самый лучший игрок мира

Бывший бразильский нападающий нескольких российских клубов Ари прокомментировал информацию о смерти легендарного футболиста Пеле.

«Здесь, в Бразилии, президент даёт три свободных дня, потому что все знают Пеле. Это легенда в стране, самый лучший игрок мира. Всё телевидение, газеты, люди были в шоке, кто-то плачет, кто-то выкладывает посты в социальных сетях, все говорят только о Пеле. Конечно, мы знаем, что он был в клинике, ему было плохо, безусловно, это тяжело для его близких людей. Всем жалко, вся страна плачет.

Я не был рядом с ним, не общался. Помню, когда он был в Краснодаре, все говорили, что он очень хороший. Если бы я был рядом с ним, хотел бы поговорить с ним, сделать фотографию», — приводит слова Ари ТАСС.

Пеле скончался в возрасте 82 лет. Причиной смерти трёхкратного чемпиона мира по футболу стало раковое заболевание.