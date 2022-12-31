Ари: вся Бразилия плачет после смерти Пеле. Это легенда и самый лучший игрок мира

Бывший бразильский нападающий нескольких российских клубов Ари прокомментировал информацию о смерти легендарного футболиста Пеле.
«Здесь, в Бразилии, президент даёт три свободных дня, потому что все знают Пеле. Это легенда в стране, самый лучший игрок мира. Всё телевидение, газеты, люди были в шоке, кто-то плачет, кто-то выкладывает посты в социальных сетях, все говорят только о Пеле. Конечно, мы знаем, что он был в клинике, ему было плохо, безусловно, это тяжело для его близких людей. Всем жалко, вся страна плачет.
Я не был рядом с ним, не общался. Помню, когда он был в Краснодаре, все говорили, что он очень хороший. Если бы я был рядом с ним, хотел бы поговорить с ним, сделать фотографию», — приводит слова Ари ТАСС.
Пеле скончался в возрасте 82 лет. Причиной смерти трёхкратного чемпиона мира по футболу стало раковое заболевание.
- 31 декабря 2022
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