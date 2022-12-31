Де Дзерби — о будущем Мак Аллистера и Кайседо: предпочёл бы сохранить их в «Брайтоне»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал будущее игроков команды Алексиса Мак Аллистера и Мойсеса Кайседо.
«Надеюсь, что мы сможем сохранить и Мойсеса Кайседо, и Алексиса Мак Аллистера в нашем клубе в январе. Это то, что я бы хотел. Я бы предпочёл сохранить всех наших игроков до конца сезона», — приводит слова наставника английского клуба известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
24-летний Мак Аллистер сыграл 14 матчей в английской Премьер-лиге текущего сезона, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также футболист стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.
21-летний Кайседо провёл 17 игр за «Брайтон» в сезоне-2022/2023, в которых забил один гол.
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