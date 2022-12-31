Джейдон Санчо вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо вернулся в расположение клуба, но будет продолжать заниматься по индивидуальной программе. Об этом сообщает Daily Mail.
«Конечно, время придёт, но оно ещё не пришло. Он делает определённые успехи, и в ближайшее время мы сможем понять, когда он будет готов вернуться в команду», — приводит слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага Daily Mail.
Санчо не играл за «Манчестер Юнайтед» с 22 октября из-за болезни, английский футболист также пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре. Англичанин в ноябре перестал вести свои социальные сети.
В 14 матчах текущего сезона 22-летний игрок смог отметиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Король Джулиан, Лингард, Неймар. ХиТ#128
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