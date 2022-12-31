100-летняя мама Пеле до сих пор не знает о смерти сына

Селеста Арантес, мама легендарного бразильского футболиста Пеле, ещё не знает о смерти сына. 29 декабря Пеле скончался в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.



«Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своём собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы должны помолиться за него». Но на самом деле мама не осознаёт, что именно я имею в виду», — приводит слова сестры футболиста Марии Люсии ду Насименто Mirror.



Напомним, в ноябре текущего года Селеста Арантес отпраздновала 100-летний юбилей.

Последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.