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100-летняя мама Пеле до сих пор не знает о смерти сына

100-летняя мама Пеле до сих пор не знает о смерти сына
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Селеста Арантес, мама легендарного бразильского футболиста Пеле, ещё не знает о смерти сына. 29 декабря Пеле скончался в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своём собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы должны помолиться за него». Но на самом деле мама не осознаёт, что именно я имею в виду», — приводит слова сестры футболиста Марии Люсии ду Насименто Mirror.

Напомним, в ноябре текущего года Селеста Арантес отпраздновала 100-летний юбилей.

Последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.

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