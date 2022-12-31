100-летняя мама Пеле до сих пор не знает о смерти сына

Селеста Арантес, мама легендарного бразильского футболиста Пеле, ещё не знает о смерти сына. 29 декабря Пеле скончался в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.
«Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своём собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы должны помолиться за него». Но на самом деле мама не осознаёт, что именно я имею в виду», — приводит слова сестры футболиста Марии Люсии ду Насименто Mirror.
Напомним, в ноябре текущего года Селеста Арантес отпраздновала 100-летний юбилей.
Последние месяцы жизни Пеле боролся с онкологией. Он прошёл курс химиотерапии, но организм постепенно перестал реагировать на неё. Последний месяц жизни Пеле провёл в больнице, изначально с целью проведения тестов и переназначения курса лечения.
- 31 декабря 2022
-
13:10
-
13:07
-
13:04
-
12:48
-
12:44
-
12:31
-
12:05
-
11:54
-
11:47
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:12
-
10:59
-
10:58
-
10:29
-
10:24
-
10:12
-
09:57
-
09:53
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
09:11
-
08:47
-
08:21
-
08:08
-
08:04
-
07:50
-
07:43
-
07:20
-
06:45
-
06:07
-
05:46