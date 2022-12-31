Футболист шведского клуба приговорён к 2 годам тюрьмы за изнасилование 16-летней девушки

Футболист, чьё имя не называется и который ранее выступал за шведский клуб «Хельсингборг», был приговорён к двум годам тюремного заключения за изнасилование 16-летней девушки. Об этом сообщает SVT Nyheter.
Изнасилование произошло в конце мая 2022 года после одной из вечеринок в городе Хельсингборг. Футболист надругался над спящей 16-летней девушкой. После этого игрок был отстранён от тренировок и матчей в составе местного футбольного клуба. Окружной суд Хельсингборга приговорил футболиста к двум годам тюрьмы.
Осуждённый также должен быть депортирован из страны и не сможет вернуться в Швецию в течение 10 лет. Он также должен возместить ущерб девушке в размере 215 000 шведских крон (около 1,5 млн рублей). Футболист отрицал содеянное на протяжении всего срока рассмотрения дела.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории
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