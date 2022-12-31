«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая трансляция матча начнётся в 15:30 мск
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Сегодня, 31 декабря, состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Вулверхэмптон» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне, набрав 13 очков после 16 сыгранных матчей. В прошлом туре «волки» обыграли ливерпульский «Эвертон» 2:1. «Манчестер Юнайтед» идёт на пятом месте чемпионата Англии, заработав 29 очков после 15 проведённых игр. После перерыва на чемпионат мира 2022 года «красные дьяволы» в прошлом туре разгромили «Ноттингем Форест» со счётом 3:0.
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