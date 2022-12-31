Хосеп Гвардиола: «Арсенал» играет блестяще и лучше «Ман Сити». Но мы близки к сопернику

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о лондонском «Арсенале», который возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.
«Стать чемпионами сложно. Когда много выигрываешь, справляться с различными ситуациями легче. Но, с другой стороны, от тебя всегда ждут побед. «Арсенал» пока играет блестяще и лучше нас. Они давно не были на вершине и хотят закрепиться в числе лучших. Но я вижу целеустремлённость и с нашей стороны. Мы близки к «Арсеналу». Разрыв не 15 или 20 очков. Я бы предпочёл быть ближе, но это не такое большое расстояние», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Арсенал» в 15 матчах набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Сити» (35) — на втором месте.
- 31 декабря 2022
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