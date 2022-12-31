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Артём Горлов возглавил «Пари Нижний Новгород»

Артём Горлов возглавил «Пари Нижний Новгород»
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Бывший наставник красноярского «Енисея» Артём Горлов стал главным тренером клуба «Пари Нижний Новгород», сообщает пресс-служба нижегородской команды. Детали соглашения не сообщаются.

Футболисты «Пари Нижний Новгород» выйдут из отпуска 7 января 2023 года и отправятся на сборы в Турцию, где будут работать под руководством Горлова.

«Были очень достойные и опытные кандидаты, выбор непростой. Но мы избраны Молодёжной столицей страны, и я за то, чтобы давать дорогу молодым и открывать таланты! Наш выбор пал на молодого и перспективного Артёма Горлова. ФК «Пари НН» – тоже молодой клуб, который уже успел выйти и закрепиться в РПЛ. Ребята горят желанием играть и выигрывать. Желаю Артёму удивить всех, сломать шаблоны и реализовать свои самые смелые идеи!» – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее главным тренером нижегородской команды был Михаил Галактионов, который продолжит тренерскую деятельность в московском «Локомотиве».

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