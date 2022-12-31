РФС выпустил постер к 2023 году с отсылкой на международные матчи сборной

Российский футбольный союз в своих соцсетях выпустил работу в стиле «пиксельарт», на которой запечатлены главные события уходящего 2022 года.

На одном из фрагментов работы показан аэропорт с надписью «Международные вылеты». На табло указаны страны, в которые открыта посадка: там Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Задерживаются рейсы в Исландию, Албанию, Израиль, Боснию и Герцеговину, Швецию и Чехию — в страны, с которыми сборная России должна была провести матчи в 2022 году.

Швеция и Чехия могли стать соперниками команды Валерия Карпина в том случае, если бы она прошла Польшу в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Босния — была соперником по товарищескому матчу в ноябре, однако он был отменён. Все остальные сборные — соперники по Лиге наций УЕФА.