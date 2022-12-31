Маркус Рашфорд выведен из основного состава «МЮ» по дисциплинарным причинам

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд остался в запасе команды на матч 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» по дисциплинарным причинам. Об этом перед началом встречи заявил главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.
Матч «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптона» проходит в эти минуты на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве основного нападающего «Юнайтед» в начале встречи на поле вышел Антони Марсьяль.
25-летний английский форвард сыграл 15 матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Также Рашфорд забил пять голов и сделал один результативный пас в шести играх Кубка английской лиги и Лиге Европы сезона-2022/2023.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
- 31 декабря 2022
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