Гендиректор «Пари НН» прокомментировал назначение Артёма Горлова на пост главного тренера

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов прокомментировал назначение Артёма Горлова на пост главного тренера команды.

«Мы не стали спешить и взяли достаточно времени, чтобы рассмотреть разных кандидатов на пост главного тренера ФК «Пари НН». Считаем, что Артём Сергеевич Горлов на данном этапе подходит нам для реализации наших планов, от которых клуб не планировал отходить. Самостоятельный тренерский путь Артём Горлов начал довольно рано, имеет хороший опыт работы в футболе, несмотря на молодой возраст. Нам интересны амбициозные специалисты, которые готовы работать и над собой, и над каждым игроком в команде. В последние годы по результатам его команд заметно, что молодой тренер прогрессирует, а работа с «Пари НН» – вызов, отличный шанс проявить себя на более высоком уровне. У нас молодой клуб с небольшим по меркам РПЛ бюджетом.Тренер должен суметь выжать максимум, не имея звёздных имён и работая с молодёжью, на которую мы рассчитываем. К тому же, уверены, Артёму Горлову удастся привнести что-то новое в команду. Наш клуб по-прежнему хочет видеть атакующий футбол в исполнении нашей команды, и в этом взгляды на игру с новым наставником не расходятся. Готовы вместе работать и помогать друг другу в достижении общих целей», — приводит слова Измайлова пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

Ранее главным тренером нижегородской команды был Михаил Галактионов, который продолжит тренерскую деятельность в московском «Локомотиве».