L'Equipe: Ловрен согласился на переход в «Лион»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.



По информации источника, «Лион» близок к заключению контракта с 33-летним хорватским футболистом. Сообщается, что руководство французского клуба убедило Ловрена перейти в команду. Защитник уже прошёл медосмотр. Трансфер может состояться в ближайшее время. Действующее соглашение Ловрена с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2009 года Ловрен вызывается в национальную команду Хорватии.