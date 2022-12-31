Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L'Equipe: Ловрен согласился на переход в «Лион»

L'Equipe: Ловрен согласился на переход в «Лион»
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Лион» близок к заключению контракта с 33-летним хорватским футболистом. Сообщается, что руководство французского клуба убедило Ловрена перейти в команду. Защитник уже прошёл медосмотр. Трансфер может состояться в ближайшее время. Действующее соглашение Ловрена с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2009 года Ловрен вызывается в национальную команду Хорватии.

Новость по теме
Ловрен рассказал, из-за чего начался его конфликт с хорватскими журналистами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022