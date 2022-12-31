L'Equipe: Ловрен согласился на переход в «Лион»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.
По информации источника, «Лион» близок к заключению контракта с 33-летним хорватским футболистом. Сообщается, что руководство французского клуба убедило Ловрена перейти в команду. Защитник уже прошёл медосмотр. Трансфер может состояться в ближайшее время. Действующее соглашение Ловрена с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2009 года Ловрен вызывается в национальную команду Хорватии.
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