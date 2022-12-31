Фердинанд: на месте Магуайра искал бы новый клуб. В «МЮ» ничего не сработало
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд посоветовал защитнику «красных дьяволов» и сборной Англии Гарри Магуайру искать новую команду.
«Если бы я был Гарри, я бы прямо сейчас искал новый клуб. В «Манчестер Юнайтед» ничего не сработало», — приводит слова Фердинанда BT Sport.
Напомним, Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестер Сити» в 2019 году. В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
С 2017 года Магуайр вызывается в национальную команду Англии. На минувшем чемпионате мира — 2022 защитник также выступал за Англию. Сборная дошла до четвертьфинала и проиграла национальной команде Франции со счётом 1:2.
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