Фердинанд: на месте Магуайра искал бы новый клуб. В «МЮ» ничего не сработало

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд посоветовал защитнику «красных дьяволов» и сборной Англии Гарри Магуайру искать новую команду.



«Если бы я был Гарри, я бы прямо сейчас искал новый клуб. В «Манчестер Юнайтед» ничего не сработало», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

Напомним, Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестер Сити» в 2019 году. В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

С 2017 года Магуайр вызывается в национальную команду Англии. На минувшем чемпионате мира — 2022 защитник также выступал за Англию. Сборная дошла до четвертьфинала и проиграла национальной команде Франции со счётом 1:2.