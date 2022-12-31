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Форвард «Спартака» Александр Соболев опубликовал новогоднее поздравление

Форвард «Спартака» Александр Соболев опубликовал новогоднее поздравление
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в своих соцсетях выложил пожелания на наступающий 2023 год.

«Всех с наступающим Новым годом! Пусть ваши близкие будут здоровы, и все ваши мечты всегда исполняются», — написал Соболев в телеграм-канале.

Александр Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. В 95 матчах за команду на счету нападающего 42 гола и 21 результативная передача. Соглашение между сторонами истекает в 2026-м.

В 2022 году «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финале турнира «Динамо». Прошлый сезон в Российской Премьер-Лиге команда завершила на 10-м месте. После 17 туров нынешнего сезона красно-белые идут на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков. Лидером соревнования является «Зенит» (42).

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