Форвард «Спартака» Александр Соболев опубликовал новогоднее поздравление
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в своих соцсетях выложил пожелания на наступающий 2023 год.
«Всех с наступающим Новым годом! Пусть ваши близкие будут здоровы, и все ваши мечты всегда исполняются», — написал Соболев в телеграм-канале.
Александр Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. В 95 матчах за команду на счету нападающего 42 гола и 21 результативная передача. Соглашение между сторонами истекает в 2026-м.
В 2022 году «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финале турнира «Динамо». Прошлый сезон в Российской Премьер-Лиге команда завершила на 10-м месте. После 17 туров нынешнего сезона красно-белые идут на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков. Лидером соревнования является «Зенит» (42).
Новость по теме«Спартак» обратился к болельщикам в преддверии 2023 года
Комментарии
- 31 декабря 2022
-
17:38
-
17:32
-
17:24
-
17:10
-
17:08
-
16:45
-
16:43
-
16:39
-
16:28
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
15:54
-
15:47
-
15:40
-
15:38
-
15:37
-
15:09
-
15:07
-
15:06
-
15:02
-
14:56
-
14:36
-
14:18
-
14:02
-
14:00
-
13:57
-
13:47
-
13:27
-
13:10
-
13:07
-
13:04
-
12:48
-
12:44
-
12:31
Партнерский контент