Скира: контракт Ловрена с «Лионом» будет рассчитан на два года

«Лион» заключит двухлетнее соглашение с защитником «Зенита» Деяном Ловреном, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что 33-летний хорватский футболист согласовал условия контракта с французским клубом. Ловрен прошёл медицинский осмотр и в скором времени перейдёт в «Лион».

Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

С 2009 года Ловрен вызывается в национальную команду Хорватии. На минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре сборная Хорватии с Ловреном завоевала бронзовые медали. Чемпионом мира стала Аргентина.