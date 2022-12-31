Скира: контракт Ловрена с «Лионом» будет рассчитан на два года
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«Лион» заключит двухлетнее соглашение с защитником «Зенита» Деяном Ловреном, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
Ранее появилась информация, что 33-летний хорватский футболист согласовал условия контракта с французским клубом. Ловрен прошёл медицинский осмотр и в скором времени перейдёт в «Лион».
Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
С 2009 года Ловрен вызывается в национальную команду Хорватии. На минувшем чемпионате мира — 2022 в Катаре сборная Хорватии с Ловреном завоевала бронзовые медали. Чемпионом мира стала Аргентина.
Новость по темеL'Equipe: Ловрен согласился на переход в «Лион»
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