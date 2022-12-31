Глава «Аль-Нассра» — о Роналду: рады видеть величайшего игрока в истории

Председатель совета директоров «Аль-Нассра» Мусли Аль-Муаммар высказался о подписании португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Мы очень гордимся тем, что приветствуем Криштиану в его новом доме – «Аль-Нассре». Это ознаменует начало новой главы в истории нашего клуба и лиги. Все рады видеть величайшего игрока в истории, который вдохновляет и приносит радость миллионам людей по всему миру, в Саудовской Аравии», – написал Мусли Аль-Муаммар в «Твиттере».

37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» на 2,5 года. Футболист будет выступать за новую команду под седьмым номером. Португалец начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», однако позднее английский клуб расторг контракт с Роналду после его резонансного интервью журналисту Пирсу Моргану.