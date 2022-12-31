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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» 0:1, матч 18-го тура английской Премьер-лиги 31 декабря 2022 года

Гол Рашфорда принёс «Манчестер Юнайтед» гостевую победу над «Вулверхэмптоном»
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Сегодня, 31 декабря, завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» играл с «Вулверхэмптоном». Игра состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне". Стартовый свисток главного арбитра матча Роберта Джонса прозвучал в 15:30 мск.

В первом тайме «красные дьяволы» владели преимуществом, однако не сумели реализовать его в голы. Во втором тайме долго время счёт оставался не открытым. В конечном счёте удача оказалась на стороне гостей — на 76-й свой момент реализовал нападающий Маркус Рашфорд, ассистировал ему Бруну Фернандешу. На 84-й минуте Рашфорд оформил дубль, но судьи после просмотра повтора на системе VAR отменили забитый мяч из-за игры рукой. Матч закончился минимальной победой манкунианцев со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
31 декабря 2022, суббота. 15:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 76'
Комментарии
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