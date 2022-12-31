Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом

Сборная России по футболу поздравила болельщиков с Новым годом в социальных сетях.

В телеграм-канале команды было опубликовано фото, на котором изображены футболисты Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Сергей Пиняев, Арсен Захарян, Матвей Сафонов, Данил Глебов, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Андрей Мостовой, Фёдор Чалов, а также главный тренер Валерий Карпин.

«С Новым годом, друзья! Пусть 2023 принесёт нам много ярких эмоций от игры сборной, побед, спокойствия и счастья!» — гласит надпись под изображением.

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча. Россияне обыграли сборную Кыргызстана со счётом 2:1, а также сыграли вничью с Таджикистаном и Узбекистаном (0:0 в обеих встречах).