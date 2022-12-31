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«Барселона» — «Эспаньол»: Хоселу сравнял счёт с пенальти на 73-й минуте

«Барселона» — «Эспаньол»: Хоселу сравнял счёт с пенальти на 73-й минуте
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Сегодня, 31 декабря, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играют две местные команды — «Барселона» и «Эспаньол». Стартовый свисток Антонио Мигеля Матеу Лаоса прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 73-й минуте Хоселу реализовал пенальти, который сам и заработал, сравняв счёт в матче. Напомним, «Барселона» открыл счёт в начале встречи: Рафинья навесил с углового в штрафную, Роберт Левандовски пробил головой в газон. Мяч полетел в район дальней штанги, откуда Кристенсен выполнил скидку на Алонсо, который опередил Фернандеса и ударом головой поразил цель, открыв счёт в матче.

«Барселона» набрала 37 очков в 14 матчах Ла Лиги и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. При этом у команды Хави есть матч в запасе. «Эспаньол» (12) — 17-й.

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