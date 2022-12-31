«Челси» близок к подписанию к хавбека «Бенфики» Фернандеса. Сумма сделки — более € 130 млн

«Бенфика» и «Челси» находятся на завершающей стадии сделки по аргентинскому полузащитнику Энцо Фернандесу. Как сообщает журналист Педро Алмейда, сумма трансфера в общей сложности составит более € 130 млн. Сам игрок уже дал агенту «зелёный свет» на заключение сделки с лондонским клубом.

Ранее появлялась информация, что синие отдадут за игрока около € 127 млн, что на € 7 млн превышает клаусулу, прописанную в контракте игрока. Лондонский клуб намерен заплатить больше, чтобы не выплачивать всю сумму сразу, а разделить её на несколько траншей.

Напомним, на минувшем чемпионате мира Энцо Фернандес выступал в составе сборной Аргентины, которая стала победителем турнира. Сам Энцо был признан лучшим молодым игроком мирового первенства.

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