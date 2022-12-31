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Рашфорд объяснил решение тен Хага исключить его из стартового состава

Рашфорд объяснил решение тен Хага исключить его из стартового состава
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о решении главного тренера команды Эрика тен Хага отстранить его от стартового состава на матч 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» по дисциплинарным причинам. Форвард вышел в перерыве и забил единственный гол в матче.

«Я проспал и опоздал на встречу. Это правила команды и ошибка, которая может случиться. Разочарован тем, что не играл, но я понимаю это решение. Я рад, что нам удалось победить», — приводит слова Рашфорда BT Sport.

25-летний английский форвард провёл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Также Рашфорд забил пять голов и сделал один результативный пас в шести играх Кубка английской лиги и Лиге Европы сезона-2022/2023.

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